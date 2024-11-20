В Казани выставку военной техники НАТО посетило 140 тысяч человек

В Казани за все дни работы трофейной выставки военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» посетили более 140 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Больше всего посетителей пришло на выставку в воскресенье, 17 ноября (более 31,4 тыс. человек). За время работы экспозиции более 400 человек заключили контракты с Минобороны России. Это самый большой показатель среди городов, в которых проводили выставку. В Казани представили технику из США, Великобритании, Германии, Турции, Австрии, Украины и внедорожники из Японии. Также выставили 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Экспозицию закрыли вчера, 19 ноября в 16:00. Из Казани выставку повезут в Ульяновск.

Диана Соловьёва