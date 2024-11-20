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В Екатеринбурге для расчистки снега задействовали 171 единицу техники

В Екатеринбурге на улицы вышла 171 единица техники для уборки снега и 343 дорожных рабочих, сообщили в пресс-службе городской администрации. В том числе в расчистке участвуют 45 тракторов, 23 КДМ (комбинированная дорожная машина), 60 самосвалов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют до выпадение до 7 мм осадков, поэтому количество выведенных на улицу машин увеличили. Днем ранее, 19 ноября, в дневной уборке снега участвовало на 35 машин меньше (136 единиц техники), В ночь с 20 на 21 ноября планируется еще увеличить количество снегоуборочной техники на улицах, чтобы предотвратить образование накатов и наледи на дорогах.

Во вторник, 19 ноября, специалисты вывезли 4,6 тыс. тонн снега. За сутки на улицы вышло 266 единиц техники и 421 дорожный рабочий, была использована 1 тонна ПГМ (противогололедных материалов) и 2,6 тонны фракционированного песка. Благодаря теплой погоде, расход материалов получился небольшим, в первую очередь для уборки использовали лопаты и навесные отвалы.

Напомним, в среду и четверг, 20-21 ноября, на Урале ожидается снегопад. При этом температура на неделе будет держаться на уровне от -1 до +3 градусов, на 6-8 градусов больше нормы.

Анна Капустина

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