Студентка из Уфы, сбитая тепловозом, отсудила 350 тыс. рублей компенсации

Уфимский райсуд взыскал в пользу пострадавшей от удара тепловоза 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. 300 тыс. руб. ей выплатит «Ингосстрах», оставшуюся сумму — РЖД, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, ЧП произошло в июне 2022 года на перегоне Уфа — Черниковка, когда девушка переходила железнодорожный переезд в наушниках.

Ответчики иск не признали. В частности, представитель РЖД утверждал, что «вред здоровью причинен вследствие грубой неосторожности со стороны истца». Так, по словам машиниста и его помощника, в момент ЧП горел красный сигнал светофора и звенел звонок.

Удовлетворяя иск, суд учел вину пострадавшей, но тем не менее указал на ее «невозможность продолжать жить полноценной жизнью, как ровесники, что является тяжелейшим событием в жизни человека, неоспоримо причинившим нравственные страдания».

«Доказательств, свидетельствующих об умышленных действиях (со стороны истца), которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда, суду не представлено»,— говорится в решении.

Венера Хисамова