Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3%

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в октябре инфляция в стране ускорилась и составила 2,3% в годовом выражении. Это выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали 2,2%, и это самый высокий показатель за последние полгода. В сентябре инфляция была на уровне 1,7%, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года.

Основным двигателем инфляции, как указывают в ONS, стал рост цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Годовой счет по оплате газа и электричества для среднестатистического британского домохозяйства в октябре вырос примерно на £149, хотя темпы роста цены на газ и электричество оказались ниже, чем в предыдущие годы. Специалисты ведомства отмечают, что инфляция в октябре могла бы оказаться еще выше, однако рост цен на газ и электричество компенсировало снижение цен на нефть, благодаря чему сократились транспортные издержки и расходы на сырье для производства.

Кроме того, значительный вклад в сдерживание инфляции внес сектор культуры и развлечений — в частности, снижением цен на театральные представления и концерты. Банк Англии, который стремится удерживать инфляцию в пределах 2%, за последние два месяца уже дважды снижал процентную ставку, и сейчас она составляет 4,75%. Предполагалось, что она может быть еще снижена в декабре. Однако, по оценкам экспертов, опрошенных The Guardian, рост инфляции снижает вероятность сокращения процентных ставок в декабре и Банк Англии, скорее всего, отложит новое сокращение как минимум до февраля.

Подробнее о европейской денежно-кредитной политике — в материале «Ъ» «Смягчение без гарантий».

Алена Миклашевская