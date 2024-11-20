Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3%

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в октябре инфляция в стране ускорилась и составила 2,3% в годовом выражении. Это выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали 2,2%, и это самый высокий показатель за последние полгода. В сентябре инфляция была на уровне 1,7%, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года.

Основным двигателем инфляции, как указывают в ONS, стал рост цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Годовой счет по оплате газа и электричества для среднестатистического британского домохозяйства в октябре вырос примерно на £149, хотя темпы роста цены на газ и электричество оказались ниже, чем в предыдущие годы. Специалисты ведомства отмечают, что инфляция в октябре могла бы оказаться еще выше, однако рост цен на газ и электричество компенсировало снижение цен на нефть, благодаря чему сократились транспортные издержки и расходы на сырье для производства.

Кроме того, значительный вклад в сдерживание инфляции внес сектор культуры и развлечений — в частности, снижением цен на театральные представления и концерты. Банк Англии, который стремится удерживать инфляцию в пределах 2%, за последние два месяца уже дважды снижал процентную ставку, и сейчас она составляет 4,75%. Предполагалось, что она может быть еще снижена в декабре. Однако, по оценкам экспертов, опрошенных The Guardian, рост инфляции снижает вероятность сокращения процентных ставок в декабре и Банк Англии, скорее всего, отложит новое сокращение как минимум до февраля.

Подробнее о европейской денежно-кредитной политике — в материале «Ъ» «Смягчение без гарантий».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...