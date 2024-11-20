Аналитики сравнили стоимость отдыха в Крыму и Сочи

Аналитическая компания BUTLER Hospitality выпустила исследования динамики среднесуточных тарифов в отелях Крыма разных категорий звездности. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнили эти данные с ранее опубликованными цифрами по Сочи и проанализировали стоимость отдыха на популярных курортах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В Крыму самую большую долю среди отелей занимают объекты категории «без звезд»: их 684 (или 52%). Далее идут трехзвездочные гостиницы — 308 объектов (23%), следом — двухзвездочные (196, 15%).

В летний период среднесуточные цены в сегменте «без звезд» в Крыму немного ниже, чем в Сочи. В июле—августе средний тариф на сутки в крымских объектах этого типа составлял 5,3 тыс. руб. за номер, на 12% дешевле, чем в Сочи,— 6 тыс. руб. Разница выросла в сентябре: на полуострове средний тариф составил 3,2 тыс. руб. в сутки за стандартный номер с завтраком, что на 40% дешевле сочинского среднего тарифа в этой категории объектов (5,4 тыс.).

Двухзвездочные отели летом дешевле в Сочи, чем в Крыму. В июле и августе на полуострове средний ценник составлял 8,6 тыс. руб., а в Сочи — 6 тыс. В сентябре в Крыму такой отдых стоил порядка 5 тыс. руб., в Сочи — 5,5 тыс.

На трехзвездочные отели летом цены почти в два раза дешевле в Крыму. Ночь размещения на полуострове туристам обходилась в среднем в 8,7 тыс. руб., а в Сочи — в 14,2 тыс. в июле и в 13,7 тыс. — в августе. В сентябре ценники снизились, однако Крым остался более бюджетным вариантом.

В отелях «четыре звезды» в течение лета среднесуточный тариф на стандартные двухместные номера с завтраками в Крыму был ниже на 20%, чем в Сочи. В сентябре разница составила уже 40% в пользу Крыма.

На пятизвездочные отели цены летом оказались выше в Крыму — 43,9 тыс. руб. против 38 тыс. в Сочи. В сентябре цены составили 30 тыс. и 31 тыс. руб. соответственно.

«Согласно цифрам аналитиков, летом отдых в Крыму летом оказался дешевле на 10–12%, чем в Краснодарском крае, если туристы выбирали отели 1* и "без звезд". Отели 3* с завтраками в летние месяцы были в Крыму дешевле, чем в Сочи, на 30–39%, а отели 4* — на 20% (в сентябре выгоднее всего, на 40% дешевле Сочи). Тем не менее отели 2* и 5* с завтраками оказались наиболее выгодными по цене в Сочи»,— подытожили в АТОР.

Аналитики спрогнозировали рост цен на отели в стране на 10% в 2025 году. Это предварительная оценка, значения будут разниться от объекта к объекту. При этом, считают эксперты, в целом по рынку разница средних тарифов в разных черноморских курортных регионах может быть примерно той же, что и в 2024 году.

Вячеслав Рыжков