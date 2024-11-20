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В 2024 году в Казани установили 241 желтую сетку для раздельного сбора мусора

В 2024 году в Казани поставили 241 желтую сетку для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

За несколько лет в Казани появилось более 1,9 тыс. желтых сеток. С начала 2024 года в них собрали более 57 тыс. кубометров вторсырья. Казанцы могут сдать мусор в 5 категорий: макулатуру, пластиковые бутылки, любой металл, стекло и тетрапак (упаковки от соков и молочной продукции). После этого вторсырье отправляют на МПС-1 на ул. Васильченко для переработки.

До конца 2024 года в Казани планируют установить еще около 300–400 сеток для сбора отходов. Еще около поставят в 2025 году.

Каждый день из Казани вывозят почти 1,6 тыс. тонн отходов.

Диана Соловьёва

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