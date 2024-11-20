В Челябинской области средняя сумма потребительского кредита уменьшилась на 0,4%

В октябре размер потребительского кредита в Челябинской области уменьшился на 0,4%, с 154,8 тыс. руб. до 153,7 тыс. руб. по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране сумма подобных займов снизилась за месяц на 5,7%, с 161,5 тыс. руб. до 152,3 тыс. руб. Это самый низкий показатель с февраля текущего года. Наиболее серьезное сокращение среднего чека потребительского кредита продемонстрировали Санкт-Петербург (-10,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (-10,7%) и Иркутская область (-10,7%).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года банки выдали жителям Челябинской области 50,7 тыс. потребительских кредитов. Это почти на 22% меньше, чем в сентябре.

Виталина Ярховска