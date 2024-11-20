Суд повторно рассмотрит дело экс-замминистра экономики Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска заново рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова. Их обвиняют в мошенничестве, даче и получении взяток. Документы поступили в первую инстанцию суда 13 ноября 2024 года. Информация об этом размещена в картотеке дел.

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Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе текущего года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-замминистра экономического развития Антону Бахаеву. Его признали виновным в получении взятки в размере 2,9 млн руб. от директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второго фигуранта уголовного дела осудили за дачу взятки на шесть лет условно с испытательным сроком четыре год. Суд установил, что деньги были переданы бывшему замминистра за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам». Кроме того, в 2017 году фигуранты похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн. руб., выделенных на проведение в Челябинске форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Но 31 октября 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил указанный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.