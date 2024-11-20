В Челябинске местную жительницу будут судить за организацию интим-салона

Управление МВД России по Челябинску закончило расследование уголовного дела об организации проституции. Местную жительницу обвиняют в открытии притона на улице Университетская набережная, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, обвиняемая арендовала нежилое помещение и организовала притон под видом спа-салона. В нем десять девушек оказывали за деньги услуги интимного характера. Основную часть дохода руководитель оставляла себе, остальные выплачивала сотрудницам. Кроме того, челябинка наняла человека для создания интернет-сайта, где были размещены контакты интим-салона и прайсы на услуги.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска. На период расследования в отношении обвиняемой действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде.