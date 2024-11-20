Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля после ДТП в Сочи

На улице Пластунской в Сочи произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы освободить заблокированного в автомобиле водителя, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сегодня утром, 20 ноября, произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mitsubishi. По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», после чего врезался в припаркованные машины. В аварии пострадали оба водителя, а также несколько стоявших рядом авто, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

В салоне поврежденной машины 44-летнего водителя «ВАЗ» заблокировало. Пострадавший получил травмы ног, которые оказались зажатыми. Участник аварии также жаловался на сильные боли в груди. На помощь пострадавшему прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда.

Спасатели обесточили автомобиль, отключив аккумулятор, и с помощью гидравлического оборудования сняли крышу транспортного средства и разрезали пороги. Пострадавшего эвакуировали из машины на носилках и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Водитель Mitsubishi также получил травмы. Участника ДТП доставили в медицинское учреждение.

Мария Удовик