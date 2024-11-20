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Полиция изъяла у курганца нелегальные алкоголь и табак на сумму 470 тыс. рублей

В Курганской области у местного ранее судимого жителя полиция изъяла 1,2 тыс. бутылок нелегального алкоголя, а также 2 тыс. пачек немаркированных сигарет. Общая стоимость продукции составила 470 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Курганец был задержан на прошлой неделе. Он хранил в своем гараже в Кургане алкоголь и сигареты без лицензии для дальнейшей продажи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», а также ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Курганцу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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