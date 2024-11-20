Музыкальный фестиваль в Сириусе откроется в День федеральной территории

С 22 декабря по 12 января в Сириусе пройдет третий Новогодний музыкальный фестиваль. Программа содержит выступления мировых звезд, прославленных коллективов и масштабные музыкальные вечера, объединяющие классические традиции и современные интерпретации, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В этом году Новогодний музыкальный фестиваль в Сириусе откроется 22 декабря, в День федеральной территории, концертом симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай подчеркнул, что фестиваль сохранит традиции, заложенные в первых сезонах.

В рамках фестиваля зрители услышат произведения Петра Чайковского и Иоганна Штрауса, чьи юбилеи отметят в 2025 году. Также состоится дебютное выступление звезды мировой оперы Марсело Альвареса, а Государственный Большой театр Узбекистана представит две программы.

Камерные вечера начнутся 23 декабря концертом народного артиста России Сергея Ролдугина и лауреатов конкурса имени Чайковского, а 24 декабря Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнит произведения Леонарда Бернстайна. Среди других участников фестиваля — пианист Денис Мацуев, джазовый оркестр Игоря Бутмана и хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки.

Финал фестиваля посвятят двум музыкальным событиям: 11 января зрителей ждет оперетта Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции», а 12 января симфонический оркестр «Северная симфония» исполнит фрагменты балетов Петра Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Полный перечень запланированных мероприятий можно найти на сайте ФТ.

Концерты пройдут в Большом зале и зале «Атом» университета Сириус. Дополнительную программу составят творческие встречи с артистами и просветительские мероприятия. Начало каждого концерта — в 19:00.

Мария Удовик