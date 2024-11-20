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На дорогах Курганской области ожидается снегопад и метель

В Курганской области 20-21 ноября прогнозируют мокрый снег и метель. Госавтоинспекция региона напоминает местным жителям о внимательности на дорогах.

Согласно прогнозу областного гидрометцентра, днем 20 ноября в регионе ожидается мокрый снег и температура воздуха до +2°C, а ночью 21 ноября — метель и похолодание до -5°C. Днем температура вновь поднимется до +3°C.

Госавтоинспекция Курганской области отмечает, что при неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы в случае заноса автомобиля контролировать торможение.

Из-за снега 19 ноября в Зауралье произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем на 22 километре автодороги Макушино – Сетовное – Клюквенное – Неверовское – граница Казахстана. Водитель выбрал неподходящую скорость, из-за чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП два пассажира получили травмы.

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