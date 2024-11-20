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Брусчатка, улица, фонарь

В Угличе почти закончили создание первой пешеходной улицы

В Угличе подошли к концу работы по благоустройству первой в городе пешеходной улицы — Спасской. По данным zakupki.gov.ru, контракт на выполнение работ был заключен с госпредприятием «Северный водоканал» на сумму 148 млн руб. Завершить все планировалось 1 августа 2023 года, за просрочку контракта подрядчику начислено 14,5 млн руб. штрафов. Исполнение контракта пока не завершено. Что получилось — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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На обновленную улицу переехал музей велосипедов &quot;Самокатъ&quot;

На обновленную улицу переехал музей велосипедов "Самокатъ"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Главная особенность, которую отмечают жители и туристы - обилие фонарей

Главная особенность, которую отмечают жители и туристы - обилие фонарей

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На улице есть исторические здания XVIII-XX веков

На улице есть исторические здания XVIII-XX веков

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Детали исторического здания

Детали исторического здания

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В низкий сезон на улице пустынно, фасады аварийных зданий пока закрыты баннерами

В низкий сезон на улице пустынно, фасады аварийных зданий пока закрыты баннерами

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Оживляют картину только гости музея &quot;Самокатъ&quot;, которые катаются на необычных велосипедах

Оживляют картину только гости музея "Самокатъ", которые катаются на необычных велосипедах

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фасады некоторых зданий отремонтированы

Фасады некоторых зданий отремонтированы

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Улица ведет к Воскресенскому монастырю

Улица ведет к Воскресенскому монастырю

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Есть на Спасской и постройки советского времени

Есть на Спасской и постройки советского времени

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

У Воскресенского монастыря

У Воскресенского монастыря

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На здания повесили новые адресные таблички

На здания повесили новые адресные таблички

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Соседняя улица Опарина не уступает по числу светильников. Ее также благоустроили в этом году

Соседняя улица Опарина не уступает по числу светильников. Ее также благоустроили в этом году

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

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На обновленную улицу переехал музей велосипедов "Самокатъ"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Реклама музея

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Главная особенность, которую отмечают жители и туристы - обилие фонарей

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На улице есть исторические здания XVIII-XX веков

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Детали исторического здания

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В низкий сезон на улице пустынно, фасады аварийных зданий пока закрыты баннерами

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Оживляют картину только гости музея "Самокатъ", которые катаются на необычных велосипедах

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фасады некоторых зданий отремонтированы

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Улица ведет к Воскресенскому монастырю

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Есть на Спасской и постройки советского времени

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

У Воскресенского монастыря

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На здания повесили новые адресные таблички

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Соседняя улица Опарина не уступает по числу светильников. Ее также благоустроили в этом году

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

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