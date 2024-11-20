Брусчатка, улица, фонарь

В Угличе подошли к концу работы по благоустройству первой в городе пешеходной улицы — Спасской. По данным zakupki.gov.ru, контракт на выполнение работ был заключен с госпредприятием «Северный водоканал» на сумму 148 млн руб. Завершить все планировалось 1 августа 2023 года, за просрочку контракта подрядчику начислено 14,5 млн руб. штрафов. Исполнение контракта пока не завершено. Что получилось — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На обновленную улицу переехал музей велосипедов "Самокатъ" Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Реклама музея Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Главная особенность, которую отмечают жители и туристы - обилие фонарей Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ На улице есть исторические здания XVIII-XX веков Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Детали исторического здания Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ В низкий сезон на улице пустынно, фасады аварийных зданий пока закрыты баннерами Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Оживляют картину только гости музея "Самокатъ", которые катаются на необычных велосипедах Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фасады некоторых зданий отремонтированы Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица ведет к Воскресенскому монастырю Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Есть на Спасской и постройки советского времени Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ У Воскресенского монастыря Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ На здания повесили новые адресные таблички Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Соседняя улица Опарина не уступает по числу светильников. Ее также благоустроили в этом году Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 14 На обновленную улицу переехал музей велосипедов "Самокатъ" Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Реклама музея Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Главная особенность, которую отмечают жители и туристы - обилие фонарей Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ На улице есть исторические здания XVIII-XX веков Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Детали исторического здания Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ В низкий сезон на улице пустынно, фасады аварийных зданий пока закрыты баннерами Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Оживляют картину только гости музея "Самокатъ", которые катаются на необычных велосипедах Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фасады некоторых зданий отремонтированы Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица ведет к Воскресенскому монастырю Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Есть на Спасской и постройки советского времени Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ У Воскресенского монастыря Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ На здания повесили новые адресные таблички Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Соседняя улица Опарина не уступает по числу светильников. Ее также благоустроили в этом году Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ