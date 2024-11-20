Брусчатка, улица, фонарь
В Угличе почти закончили создание первой пешеходной улицы
В Угличе подошли к концу работы по благоустройству первой в городе пешеходной улицы — Спасской. По данным zakupki.gov.ru, контракт на выполнение работ был заключен с госпредприятием «Северный водоканал» на сумму 148 млн руб. Завершить все планировалось 1 августа 2023 года, за просрочку контракта подрядчику начислено 14,5 млн руб. штрафов. Исполнение контракта пока не завершено. Что получилось — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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