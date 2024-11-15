В России разрабатывают правила поведения на горнолыжных курортах

Федеральные власти разрабатывают правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Об этом накануне, 14 ноября, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе церемонии награждения III ежегодной национальной премии «Горы России», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах», – рассказал господин Решетников.

Министр напомнил, что для развития отрасли, среди прочего, снимаются избыточные ограничения. К примеру, с 2024 года разрешено управлять снегоходом с водительскими правами. В то же время власти делают акцент на повышении безопасности. Летом 2024 года ввели новые правила аттестации для инструкторов-проводников. Их проверяют спортивные федерации.

Ранее с инициативой ужесточить правила поведения на горнолыжных курортах выступали представители минэка и Краснодарского края. Этот вопрос поднимал, в частности, вице-губернатор Кубани Александр Руппель. По его мнению, чтобы улучшить качество отдыха россиян на горнолыжных курортах, федеральные власти должны сформировать свод правил поведения в таких местах и установить административную ответственность за их нарушение.

Вячеслав Рыжков