В суд передано дело о хищении контактных проводов со станций ЮУЖД

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело о хищении контактных проводов со станций Южно-Уральской железной дороги. Фигурантами являются два местных жителя, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, челябинцы в июле этого года несколько раз похищали контактные провода с территории железнодорожных станций ЮУЖД. Ущерб железной дороге превысил 130 тыс. руб.

Фигуранты обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.