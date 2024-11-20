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В суд передано дело о хищении контактных проводов со станций ЮУЖД

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело о хищении контактных проводов со станций Южно-Уральской железной дороги. Фигурантами являются два местных жителя, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, челябинцы в июле этого года несколько раз похищали контактные провода с территории железнодорожных станций ЮУЖД. Ущерб железной дороге превысил 130 тыс. руб.

Фигуранты обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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