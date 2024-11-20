В Уфе после квеста с травмированием детей возбудили уголовное дело

По материалам прокурорской проверки хоррор-квеста в Уфе следователи управления СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В пресс-службе Следственного управления сообщают, что задействованный в квесте аниматор использовал электрошокер и физическую силу к двум двенадцатилетним девочкам, одна из них обратилась за медпомощью. Всего в мероприятии, организованном на улице Юрия Гагарина в Уфе, участвовали шесть подростков.

По данным «Ъ-Уфа», квест относится к межрегиональной франшизе Fantastic и проводится индивидуальным предпринимателем Максимом Байбулатовым.

«Действиям организаторов и работникам развлекательной игры будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям и нормам безопасности»,— резюмируется в пресс-релизе. Расследование дела контролирует прокуратура.

Идэль Гумеров