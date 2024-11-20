В Казани за сутки в ДТП погибли два человека

Во вторник, 19 ноября, в Казани произошло 206 ДТП, в четырех из них есть пострадавшие, двое человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Среди ДТП с пострадавшими — одно столкновение, два наезда на пешеходов и один наезд на стоящее транспортное средство.

Задержаны шесть водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены пять граждан.

В одном из ДТП погибла 84-летняя женщина. По предварительным данным, она переходила дорогу по диагонали в неположенном месте. Водитель «КамАЗа» начал движение на зеленый сигнал светофора и не заметил пешехода, которая находилась вблизи кабины. Установлено, что у водителя не было возможности увидеть женщину.

Анар Зейналов