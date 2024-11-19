В Казани автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

Сегодня утром, 19 ноября, в Казани автомобиль насмерть сбил 84-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по Казани.

Инцидент произошел около 10:37 на улице Мира. По предварительным данным, неустановленный автомобиль двигался со стороны улицы Хализова в направлении улицы Дорожной и совершил наезд на пешехода.

Личность водителя и автомобиль пока не установлены. Проводятся розыскные мероприятия, выясняются обстоятельства происшествия. Виновность участников ДТП будет определена в ходе расследования.

Анар Зейналов