МВД: в паспорте россиянина должны быть две обязательные отметки

При выдаче или замене паспорта в нем обязаны указывать регистрацию по месту жительства или снятие с учета, а также данные о воинской обязанности. Об этом сообщило в Telegram Главное управление по вопросам миграции МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По желанию гражданина в паспорт могут внести информацию о браке и наличии детей, не достигших 14 лет. Помимо этого, могут внести отметку о ранее полученных паспортах, а также действительных документах, удостоверяющих личность россиянина за границей.

Необязательные отметки — группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. «Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность»,— напомнили в МВД.

В мае вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что у россиян стали чаще отбирать загранпаспорта из-за несоответствий. АТОР называло в числе причин изъятия букву «ё», советское название населенного пункта или особенности машинописного шрифта транслитерации. МВД призвало проверить данные и сроки действия загранпаспортов.