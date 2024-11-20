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В Башкирии могут появиться речные прогулочные катера

Компания «ВодоходЪ. Пассажирский порт» намерена создать в Башкирии флот прогулочных электрических катеров. Об этом глава республики Радий Хабиров говорил с директором компании Юрием Куликовым на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России», которая проходит в Москве в рамках «Транспортной недели».

«Если мы в следующем году плотно поработаем, то в 2026 году компания зайдет к нам со своим флотом прогулочных катеров на электроходу»,— отметил Радий Хабиров.

Олег Вахитов

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