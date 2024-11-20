Полиция Нижнего Тагила начала проверку из-за угрозы взрыва дома

В Нижнем Тагиле городская полиция организовала проверку после обращения местных жителей по сообщениям об угрозах взорвать дом, передает издание TagilCity.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

На стене многоэтажки на проспекте Октябрьский, 1, появились надписи «Скоро этот дом взорвется от газа? И еще в Тагиле какие-то дома взорвутся от газа?». По поступившему обращению проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нанесению надписей. По данным telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», в настоящее время они уже закрашены.

Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле по ул. Сибирской, 81 произошел обвал дома из-за взрыва газо-воздушной смеси, погибли 11 человек, среди них шесть детей. В сентябре власти города завершили снос оставшейся части здания.

Ирина Пичурина