Главные анонсы 20 ноября

Совет федерации соберется на пленарное заседание. В 11:00 запланирован правительственный час. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин расскажет о национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

В Госдуме пройдет пленарное заседание.

В Белом зале Дома кино в 11:00 мск пройдет церемония прощания с актрисой Светланой Светличной. Ее похоронят на на Троекуровском кладбище.

Суд в Москве решит вопрос о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл».

Верховный суд России проведет заседание по делу бывшего бойца спецназа ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева, осужденного за убийства предпринимателей.

Курский областной суд проведет предварительное заседание по делу находящегося в международном розыске наемника из Новой Зеландии Джорджа ОБрайена, который участвовал во вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область.

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке рассмотрит апелляционные жалобы на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 17,4 млрд руб. с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых «крабовый король» Дмитрий Дремлюга.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску «Управляющая компания "Альфа-капитал"» о взыскании с Euroclear Bank 319 млрд руб. стоимости заблокированных ценных бумаг, составляющих имущество клиентов компании по договорам доверительного управления.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» к американскому производителю программного обеспечения Cisco Systems на сумму 193 тыс. руб.

Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу московского салона красоты Soda, которого суд первой инстанции обязал оказать услугу «мужской маникюр» жителю Уфы и выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей.

Суд Евросоюза в Люксембурге вынесет решение по иску российского предпринимателя Артема Усса, добивающегося исключения из европейского санкционного списка, связанного с ситуацией на Украине.