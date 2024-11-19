СМИ: Минфин предложил ввести штрафы за задержку отчетов о валютных операциях

Минфин предложил назначать штраф в размере 20–50 тыс. руб. должностным лицам, участвующим в бюджетном процессе, за непредоставление в установленный срок форм учета и отчетности в Федеральное казначейство. Это следует из рассмотренного правкомиссией по законопроектной деятельности документа о поправках к КоАП, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

В материале агентства уточняется, что речь идет о проекте, вносящем изменения в ст. 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»). Согласно ей, должностные лица—участники бюджетного процесса должны предоставлять в казначейство отчетность, документы, подтверждающие движение средств по вкладам, а также информацию по валютным операциям.

Предполагается, что поправки о штрафах вступят в силу с 1 января 2026 года вместе с изменениями в валютное законодательство.