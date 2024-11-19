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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили ограничить число передаваемых в одну семью под опеку детей

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает разрешенное количество передаваемых под опеку в одну семью детей до трех. Авторы законопроекта — председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (оба — члены КПРФ). Свою инициативу они объяснили тем, что опекуны часто берут детей из корыстных побуждений и не обеспечивают им должного ухода. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 2026 года.

Законопроект также ограничивает количество детей, которых опекун может взять в семью одномоментно: один ребенок в год. Однако в это число не входят родные дети опекунов или попечителей. Ограничение также не будет распространяться на братьев и сестер, попадающих под опеку. Под исключение также попадают дети, которые ранее воспитывались одним лицом или в одной семье. Сейчас закон никак не ограничивает количество детей, которые могут быть взяты под опеку или усыновлены.

«Данное положение направлено на создание гарантий защиты прав несовершеннолетних лиц, которые попадают в новую для них, и исключение возможных корыстных мотивов со стороны опекуна»,— говорится в пояснительной записке. Авторы проекта также ссылаются на данные правоохранительных органов, согласно которым количество преступлений со стороны опекунов и попечителей в отношении детей не снижается.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «А четвертому не бывать».

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