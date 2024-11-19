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Поликлиника №2 в Екатеринбурге, где произошел пожар, возобновила работу

В Екатеринбурге поликлиника №2 на ул. Братьев Быковых 16/2 возобновила работу, сообщил минздрав Свердловской области. Напомним, 18 ноября там произошел пожар .

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вчера на помощь пришли даже те медицинские работники, кто был в плановом отпуске. К нам также присоединилась клининговая компания. Всем вместе нам удалось вернуться в прежний ритм»,— рассказал заведующий поликлиникой Денис Пискунов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщил, что в пожаре пострадало двое подрядных работников. Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали.

Ксения Тарских

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