В Екатеринбурге полностью потушили пожар в поликлинике с двумя пострадавшими

В Екатеринбурге полностью потушили возгорание в поликлинике №2 на ул. Братьев Быковых, вблизи ЦГБ (центральной городской больницы) №3, сообщили в МЧС России. В пожаре пострадало два сотрудника подрядной организации, которые выполняли ремонт на крыше, сообщили в свердловском минздраве. Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали, обоих пожарные спасли с крыши здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании по адресу ул. Братьев Быковых, 16 поступило в МЧС в 13:21, рассказали в пресс-службе ведомства. Было установлено, что происходит горение кровли на площади 300 кв. м. Предварительно в ходе ремонтных работ на кровле загорелся утеплитель.

На месте работали сотрудники газодымозащитной службы, была проведена эвакуация 350 человек, в том числе 51 медицинского сотрудника и 299 пациентов. Все этажи проверили на наличие возможных пострадавших. На месте работали 16 единиц техники и 48 человек личного состава.

Прокуратура начала проверку причин произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства. На место выехал прокурор Железнодорожного района города Владимир Курочкин, по результатам пожарно-технической экспертизы ведомство даст правовую оценку случившемуся.

Анна Капустина