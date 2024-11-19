Лига наций 2024/25

Лига A. Группа 1

В Н П М О

1. Португалия 4 2 0 13:5 14

2. Хорватия 2 2 2 8:8 8

3. Шотландия 2 1 3 7:8 7

4. Польша 1 1 4 9:16 4

Лига A. Группа 2

В Н П М О

1. Франция 4 1 1 12:6 13

2. Италия 4 1 1 13:8 13

3. Бельгия 1 1 4 6:9 4

4. Израиль 1 1 4 5:13 4

Лига A. Группа 3

В Н П М О

1. Германия 4 1 0 17:3 13

2. Нидерланды 2 2 1 12:6 8

3. Венгрия 1 2 2 3:10 5

4. Босния и Герцеговина 0 1 4 3:16 1

Матчи Венгрия—Германия, Босния и Герцеговина—Нидерланды завершились после подписания номера в печать.

Лига A. Группа 4

В Н П М О

1. Испания 5 1 0 13:4 16

2. Дания 2 2 2 7:5 8

3. Сербия 1 3 2 3:6 6

4. Швейцария 0 2 4 6:14 2

Лига B. Группа 1

В Н П М О

1. Чехия 2 2 1 7:7 8

2. Грузия 2 1 2 6:4 7

3. Албания 2 1 2 3:4 7

4. Украина 1 2 2 6:7 5

Матчи Албания—Украина, Чехия—Грузия завершились после подписания номера в печать.

Лига B. Группа 2

В Н П М О

1. Англия 5 0 1 16:3 15

2. Греция 5 0 1 11:4 15

3. Ирландия 2 0 4 3:12 6

4. Финляндия 0 0 6 2:13 0

Лига B. Группа 3

В Н П М О

1. Норвегия 4 1 1 15:7 13

2. Австрия 3 2 1 14:5 11

3. Словения 2 2 2 7:9 8

4. Казахстан 0 1 5 0:15 1

Лига B. Группа 4

В Н П М О

1. Турция 3 2 0 8:3 11

2. Уэльс 2 3 0 5:3 9

3. Исландия 2 1 2 9:9 7

4. Черногория 0 0 5 1:8 0

Матчи Черногория—Турция, Уэльс—Исландия завершились после подписания номера в печать.

Команды, занявшие в группах Лиги A первые два места, вышли в 1/4 финала. Команды, занявшие в группах Лиги A третьи места, сыграют стыковые матчи за право играть в следующем розыгрыше в Лиге A с командами, занявшими вторые места в группах Лиги B. Жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей пройдет 22 ноября.