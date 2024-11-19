Лига наций 2024/25
Лига A. Группа 1
В Н П М О
1. Португалия 4 2 0 13:5 14
2. Хорватия 2 2 2 8:8 8
3. Шотландия 2 1 3 7:8 7
4. Польша 1 1 4 9:16 4
Лига A. Группа 2
В Н П М О
1. Франция 4 1 1 12:6 13
2. Италия 4 1 1 13:8 13
3. Бельгия 1 1 4 6:9 4
4. Израиль 1 1 4 5:13 4
Лига A. Группа 3
В Н П М О
1. Германия 4 1 0 17:3 13
2. Нидерланды 2 2 1 12:6 8
3. Венгрия 1 2 2 3:10 5
4. Босния и Герцеговина 0 1 4 3:16 1
Матчи Венгрия—Германия, Босния и Герцеговина—Нидерланды завершились после подписания номера в печать.
Лига A. Группа 4
В Н П М О
1. Испания 5 1 0 13:4 16
2. Дания 2 2 2 7:5 8
3. Сербия 1 3 2 3:6 6
4. Швейцария 0 2 4 6:14 2
Лига B. Группа 1
В Н П М О
1. Чехия 2 2 1 7:7 8
2. Грузия 2 1 2 6:4 7
3. Албания 2 1 2 3:4 7
4. Украина 1 2 2 6:7 5
Матчи Албания—Украина, Чехия—Грузия завершились после подписания номера в печать.
Лига B. Группа 2
В Н П М О
1. Англия 5 0 1 16:3 15
2. Греция 5 0 1 11:4 15
3. Ирландия 2 0 4 3:12 6
4. Финляндия 0 0 6 2:13 0
Лига B. Группа 3
В Н П М О
1. Норвегия 4 1 1 15:7 13
2. Австрия 3 2 1 14:5 11
3. Словения 2 2 2 7:9 8
4. Казахстан 0 1 5 0:15 1
Лига B. Группа 4
В Н П М О
1. Турция 3 2 0 8:3 11
2. Уэльс 2 3 0 5:3 9
3. Исландия 2 1 2 9:9 7
4. Черногория 0 0 5 1:8 0
Матчи Черногория—Турция, Уэльс—Исландия завершились после подписания номера в печать.
Команды, занявшие в группах Лиги A первые два места, вышли в 1/4 финала. Команды, занявшие в группах Лиги A третьи места, сыграют стыковые матчи за право играть в следующем розыгрыше в Лиге A с командами, занявшими вторые места в группах Лиги B. Жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей пройдет 22 ноября.