В Чувашии с начала года введено более 646 тыс. кв. м жилья

В Чувашской Республике за период с января по октябрь 2024 года введено в эксплуатацию 646,4 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 82,6% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Из общего объема 330,5 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома, а 315,9 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство. Наибольший объем жилья был построен в Чебоксарах (313,6 тыс. кв. м), Чебоксарском округе (124,3 тыс. кв. м) и Новочебоксарске (33,5 тыс. кв. м).

В рамках федерального проекта «Жилье» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году в Чувашии планируется построить не менее 783 тыс. кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в Чувашии создадут жилищный фонд для специалистов, работающих на селе. В рамках программы будет использовано более 4 тыс. га земель, расположенных в границах населенных пунктов. Это позволит построить около 4 млн кв. м жилья.

Анар Зейналов