В Чувашии сформируют жилищный фонд для специалистов на селе

Глава Чувашии Олег Николаев поручил создать специализированный жилищный фонд для привлечения специалистов в сельские районы республики. Инициатива будет реализована в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Олег Николаев подчеркнул необходимость обеспечения врачей, учителей, аграриев и других работников доступным жильем. Для решения этой задачи в Чувашии планируют сформировать список потенциальных получателей жилья на 2026–2028 годы и до 1 марта 2025 года направить заявку на получение субсидий из федерального бюджета.

Проект постановления о субсидиях, готовящийся к принятию, предусматривает финансирование 50% стоимости строительства жилья из республиканского бюджета, оставшуюся часть обязуются покрыть муниципалитеты. В рамках программы также планируется использовать более 4 тыс. гектаров земель, включенных в границы населенных пунктов, что обеспечит строительство порядка 4 млн кв. метров жилья.

Пилотный проект программы планируется запустить в Красночетайском округе, после чего его опыт может быть распространен на другие районы Чувашии. По поручению главы республики будут сформированы списки нуждающихся категорий граждан, актуализированы типовые проекты домов для семей из четырех человек, а также проработаны земельные участки для строительства.

В августе сообщалось, что Чувашская Республика планирует привлечь федеральное финансирование на строительство 30 объектов капитального строительства общей стоимостью более 58 млрд руб. в 2025–2027 годах. Среди запланированных объектов — сооружения для развития сельских территорий.

Анар Зейналов