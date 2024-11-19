В Тюмени направили в суд дело о взятках более 1 млн руб. за подключение газа

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего тюменца, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Дело направили в суд, фигурант обвиняется в преступлении по ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки на незаконные действия, в крупном размере). Общая сумма взяток превысила 1 млн руб.

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Следствие утверждает, что в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый был руководителем группы по контролю газопотребления государственной газораспределительной организации. За вознаграждение он помогал гражданам ускоренно подготовить документы по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети. В некоторых случаях он получал за то, что не пресекал незаконные подключения к газопроводу.

На имущество обвиняемого наложили арест в размере более 1,4 млн руб. Дело рассмотрит Центральный районный суд в Тюмени.

Ранее в Тобольске (Тюменская область) двух сотрудников полиции уволили по подозрению в коррупции. Если информация подтвердится, они понесут наказание в установленном законом порядке.

Анна Капустина