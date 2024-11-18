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В Тобольске уволили двух сотрудников полиции по подозрению во взятке

Начальник Тобольского линейного отделения полиции на транспорте и его подчиненный могут быть причастны к превышению должностных обязанностей. Если информация подтвердится, они понесут наказание в установленном законом порядке. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данному факту в УТ МВД России по УрФО уже проведена служебная проверка. По ее итогам оба сотрудника понесли самое строгое из возможных наказание — они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— пояснили "Ъ-Урал" в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Ранее в Тюмени ФСБ пресекла незаконную игорную деятельность. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для выявления иных эпизодов и участников противоправной деятельности, члены организованной группы были заключены под стражу.

Валерия Шестопалова

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