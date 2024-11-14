В Татарстане в 2025 году на поддержку малого бизнеса направят более 8 млрд руб.

Объем средств на поддержку малого и среднего предпринимательства в Татарстане в 2025 году составит более 8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра экономики республики Наталья Кондратова.

В 2024 году финансирование по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составило 7,7 млрд рублей. На эти средства в республике реализуются меры поддержки бизнеса, включая льготные микрозаймы, субсидии, гранты, лизинг, а также помощь через Центры «Мой бизнес» и «Центр поддержки экспорта».

С начала 2024 года финансовую поддержку получили около 3 тыс. предприятий, общая сумма помощи превысила 68 млрд рублей. Число самозанятых в республике достигло 352,7 тыс. человек, а количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 4%, составив почти 177 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2024 года доля занятых в малом бизнесе граждан составила около 40% от общего числа занятых в экономике Татарстана.

Анар Зейналов