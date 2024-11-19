В Ростовской области проверят убежища и проведут тренировочные эвакуации

Департамент ГО и ЧС Ростовской области по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря подготовит план проверки убежищ и проведения тренировок по эвакуации населения. Об этом действующий глава региона рассказал командующему 4-й армией ВВС и ПВО Владимиру Куценко в ходе личной встречи, сообщает пресс-служба донского правительства.

Они договорились обсудить методы, способные повысить безопасность воздушного пространства региона, среди которых — постоянный обмен информацией. Господин Слюсарь напомнил, что с начала месяца донские средства ПВО и РЭБ уничтожили 55 вражеских беспилотников, 11 из которых ликвидировали минувшей ночью.

Дмитрий Ковалевский, Ростов-на-Дону