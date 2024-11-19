В небе над Ростовской областью уничтожено 11 беспилотников. Есть пострадавший

Средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 11 БПЛА. В результате атаки пострадал водитель «Газели».Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотники были уничтожены силами ПВО в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Из-за падения беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. Пострадавший оказался жителем Волгограда. Он был доставлен в районную больницу.

Ева Китаева