Ространснадзор внедрит в Пермском крае умные транспортные системы

На «Транспортной неделе – 2024» в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и бывшего главы Прикамья, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина. В ходе встречи действующий и бывший губернаторы обсудили перспективы развития дорожного контроля в регионе, интеграцию систем автоматического дистанционного контроля и вопросы транспортной безопасности в Прикамье.

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Также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Пермского края. Документ предусматривает возможность Пермского края принять участие в пилотном проекте Ространснадзора по внедрению умных транспортных систем. «Это в первую очередь направлено на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по нашим дорогам и транспорта, нарушающего весогабаритные требования, и тем самым снижать воздействие на дорожные объекты в крае», – отметил Дмитрий Махонин.

«Сотрудничество Ространснадзора с правительством Пермского края играет ключевую роль в обеспечении транспортной безопасности региона. Особое внимание уделяется развитию цифровых технологий в контрольной и надзорной деятельности, что позволит повысить эффективность управления рисками, оперативность решений и общий уровень безопасности транспортной инфраструктуры», – заявил Виктор Басаргин.

Виктор Басаргин занимал должность губернатора Пермского края с 2012 по 2017 годы.