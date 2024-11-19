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В Ростовской области проверят убежища и проведут тренировочные эвакуации

Врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсарь поручил региональному департаменту ГО и ЧС подготовить план проверки убежищ и проведению тренировочных эвакуаций. Об этом глава региона рассказал командующему 4-й армией ВВС и ПВО Владимиру Куценко на встрече в правительстве — сообщает пресс-служба губернатора.

В ходе беседы Юрия Слюсарь и Владимир Куценко пришли к выводу о том, что постоянный обмен информацией поможет обезопасить небо над Ростовской областью. Господин Слюсарь напомнил, что с начала месяца средствами ПВО и РЭБ над территорией региона уничтожено 55 вражеских беспилотников, 11 из которых ликвидированы минувшей ночью.

Дмитрий Ковалевский

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