Находящийся в колонии экс-депутат ушел с поста директора в своих компаниях

Бывший депутат краевого заксобрания Александр Телепнев, признанный виновным в хулиганстве в пермском баре «Наташа», ушел с поста генерального директора ООО «КС-Эко», ООО «КС-Айти» и ООО «Консультант Строй». Как свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 18 ноября, новым руководителем назначена Ольга Проценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Отметим, господин Телепнев учредил две компании в сфере строительства и IT-технологий в 2021 году.

В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал.

18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание бывшему депутату, заменив ему колонию строгого режима на колонию-поселение. В марте 2024 года Александр Телепнев подал ходатайство о замене колонии-поселения принудительными работами, однако в апреле Соликамский суд прекратил производство по материалу — ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева.