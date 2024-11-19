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В Волжске задержан подозреваемый в грабеже, похитивший пневматический пистолет

В Волжске полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в уличном ограблении горожанина. Среди похищенного — пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

По данным ведомства, нападение произошло ночью 10 ноября на улице Кузьмина. 40-летний горожанин возвращался домой из бара, когда на него напал неизвестный. Напавший применил насилие и похитил часы, мобильный телефон, золотое кольцо и пневматический пистолет. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. При обыске дома у мужчины полицейские нашли часть похищенного имущества, спрятанного в наволочке.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Суд отправил фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

Анар Зейналов

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