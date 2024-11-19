В Свердловской области за неделю от ковида умерло шесть человек

За прошедшую неделю с 4 по 10 ноября от ковида умерли шесть жителей Свердловской области, следует из данных на портале «Объясняем.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество новых случаев с 11 по 17 ноября увеличилось, достигнув отметки в 1045 человек (по сравнению с показателем в 855 заболевших за период с 28 октября по 3 ноября). 64 человека госпитализированы. Свердловская область лидирует по смертности от COVID-19 среди регионов УрФО. На втором месте статистики – Челябинская область (трое умерших), на третьем – Югра, где скончался один человек. В других регионах Урала смертей от ковида не произошло.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 15%. Напомним, за прошлую неделю ОРВИ в Екатеринбурге заболели 25,9 тыс. человек. Этот показатель был выше среднего многолетнего уровня на 5,7%.

Валерия Шестопалова