В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 15%

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировали 30,4 случаев заболевания респираторными инфекциями, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Это немногим ниже среднего многолетнего уровня (на 0,4%) и выше уровня предыдущей недели на 15,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше половины (57,1%) заболевших составили дети. Основными возбудителями заболеваний являются риновирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В. Заболеваемость выше среднеобластного уровня отметили в ЗАТО Свободном, Слободо-Туринском районе, Тугулымском, Сысертском и Арамильском городских округах.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 14,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, это выше уровня предыдущей недели на 12,6%, ниже среднего многолетнего уровня на 4,3%. В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа, привито уже более 2,2 млн человек, охват прививками превысил 53% населения.

Напомним, за прошлую неделю ОРВИ в Екатеринбурге заболели 25,9 тыс. человек. Этот показатель был выше среднего многолетнего уровня на 5,7%.

Анна Капустина