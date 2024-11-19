В Югре в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) в аварии в Сургутском районе пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Югры Фото: Госавтоинспекция Югры

Авария произошла в понедельник, 18 ноября, на 16 км автодороги Сургут — Лянтор. Предварительно 39-летний водитель Toyota перестраивался с крайней левой полосы и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном с ним направлении.

В результате столкновения пострадала трехлетняя пассажирка Lada. В Госавтоинспекции напомнили, что управлять автомобилем необходимо на такой скорости, которая позволит сориентироваться в чрезвычайной ситуации.

Ранее в Югорске в ДТП пострадали пять пассажиров, включая ребенка. По предварительным данным, водитель Kia в возрасте 30 лет не учла дорожные и метеорологические условия и, выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением, из-за чего столкнулась с Opel.

Анна Капустина