Росморречфлот поможет Прикамью модернизировать портовую инфраструктуру

Пермский край и Росморречфлот будут совместно развивать портовую и речную инфраструктуру, а также местные пассажирские перевозки. Это предусматривают соглашения, подписанные губернатором Дмитрием Махониным и руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Андреем Тарасенко.

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Одно из соглашений направлено на развитие перегрузочных комплексов (мультимодального логистического центра) в речных портах Пермского края. Реализация проекта предполагает развитие портовой и береговой инфраструктуры, размещение оборудования для перевалки грузов промышленных предприятий. По словам Дмитрия Махонина, соглашение позволит усилить взаимодействие по увеличению грузовых перевозок промпредприятий по реке Каме и совершенствованию инфраструктуры.

Глава региона также подчеркнул, что в Пермском крае действует особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь», одним из резидентов которой является ООО «Пермская судоверфь». Предприятие намерено модернизировать производственные мощности по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов.

Как отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, создание таких перегрузочных комплексов позволит активнее использовать транзитный речной потенциал, объединив его с автомобильным и железнодорожным транспортом. Мультимодальные логистические центры на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемой в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».

Еще один подписанный документ предполагает совместное развитие местных пассажирских перевозок на внутренних водных путях РФ. В частности, планируется проработать вопрос развития маршрутной сети и развития причальной инфраструктуры.