Благовещенский завод ОМК и БАСК будут вместе готовить кадры для промышленности

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании заключил соглашение о совместной подготовке кадров с Башкирским колледжем архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (БАСК).

Фото: Сергей Ясинский

Как сообщает пресс-служба ОМК, специалисты благовещенского завода примут участие в разработке образовательных программ колледжа, а само предприятие станет площадкой для отработки полученных навыков на практике. Кроме того, на ОМК будут проводить стажировки для педагогов БАСК. Компания также возьмет на себя материально-техническое оснащение мастерской, в которой будет проходить обучение.

По словам директора БАСК Булата Биктимирова, практика на крупных предприятиях (не только) позволяет студентам лучше усваивать материал и дает возможность сразу опробовать полученные знания, но и помогает удостовериться в правильности своего выбора.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, сейчас ОМК планирует сделать особый акцент на подготовке кадров для сталелитейного направления, а в дальнейшем завод готов трудоустроить выпускников колледжа на имеющиеся вакансии.

«Промышленность развивается стремительно, требования к подготовке рабочих тоже растут. Образовательные программы не всегда за этим успевают. Поэтому крайне важно, чтобы учебные заведения привлекали работодателей к подготовке будущих кадров. Благодарны руководству колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства за сотрудничество и готовность адаптировать свои программы под запросы наших производств. На заводе уже работают выпускники колледжа, в том числе на руководящих должностях, уверен, что в дальнейшем их количество будет только расти. У нас сильные инженерная и производственная команды, поэтому будем рады видеть молодежь в наших рядах, готовы делиться своими знаниями и помогать профессионально расти на одном из ведущих заводов России», – говорит управляющий директор благовещенского завода ОМК Дмитрий Пеплов.

Фото: Сергей Ясинский

Материал предоставлен АО «ОМК»