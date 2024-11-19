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Сочинские курорты стали лидерами премии «Горы России»

Курорт «Красная Поляна» стал победителем в двух номинациях национальной премии «Горы России». Комплекс признан самым событийным горнолыжным курортом, а отель «Марриотт Красная Поляна» получил награду как лучший спа-отель на горнолыжном курорте России. Курорт «Газпром Поляна» победил в номинации лучшего горнолыжного курорта Южного федерального округа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Церемония награждения прошла в Москве. Туристы выбирали победителей в 24 номинациях путем онлайн-голосования, в котором приняли участие 247 тыс. человек.

«Горные курорты Сочи традиционно становятся лучшими на всероссийских и международных конкурсах. Это не только заслуга уникального климатического расположения, но и результат планомерной работы»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Национальная премия «Горы России» проводится третий год подряд в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Премия направлена на развитие горнолыжного туризма и популяризацию активного отдыха в горах на единой отраслевой платформе.

Вячеслав Рыжков

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