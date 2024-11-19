В Ростовской области семьям погибших на СВО разрешили перераспределять выплаты

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, в соответствии с которым родственникам погибших участников СВО разрешается отказываться от своей доли выплат в пользу других членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Накануне поправки в региональное законодательство были одобрены на заседании областного правительства.

Господин Слюсарь предложил внести изменения в областной закон, после того как к нему обратилась мать погибшего на СВО бойца Ольга Зубенко в филиале федерального фонда «Защитники Отечества». Она получила часть средств, другую часть получил отец, не проживавший в семье. Он планировал отказаться от своей доли выплат в пользу матери сына, но из-за действующего ранее законодательства не смог этого сделать.

В последней редакции постановления также был пересмотрен перечень документов для получения средств и уточнен порядок межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом региона.

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Анастасия Казуков, Ростов-на-Дону