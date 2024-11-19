Назначен врио министра экономического развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временно исполняющего обязанности министра экономического развития региона. Им стала первый заместитель главы ведомства Марина Клочкова. Соответствующие постановление опубликовано 19 ноября на портале правовой информации.

Марина Клочкова работает в минэкономразвития Челябинской области с 2009 года. В 2019-2020 годах занимала должность заместителя министра, а после стала первым заместителем.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущая глава министерства экономического развития региона Наталья Лугачева покинула пост 14 ноября. Она стала руководителем минсоцотношений Челябинской области после отставки Ирины Буториной.