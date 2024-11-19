Суд лишил уфимца компенсации за погибшего на СВО сына

Кировский райсуд Уфы лишил отца погибшего на СВО военнослужащего права на получение выплаты единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, иск подавала мать военнослужащего. В иске она указала, что с бывшим супругом она развелась в 2003 году. Тот, по ее словам, с сыном общался лишь несколько лет, а с 2008 года и до его гибели контакты не поддерживал. Общий долг по алиментам у ответчика составил 1,3 млн руб.

Несмотря на это, после гибели сына он получил 4 млн руб. компенсации. Истец заявила в суде, что ее экс-супруг является недостойным наследником и не может претендовать на выплату.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу об отсутствии в материалах дела информации о том, что истец мешала общению отца с сыном, как утверждал ответчик. Также суд установил, что погибший сменил фамилию отца на девичью фамилию матери. «Поскольку ответчик признан не имеющим права на меры государственной поддержки, полученные им денежные средства подлежат перераспределению между членами семьи — матерью и женой (погибшего)»,— говорится в решении.

Венера Хисамова