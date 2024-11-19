Жительница Нижнекамска дважды стала жертвой мошенников, потеряв 2,4 млн рублей: сначала, пытаясь заработать на инвестициях, а затем — пытаясь вернуть деньги по долгам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 54-летняя женщина обратилась в полицию после того, как потеряла 1,8 млн рублей в рамках мошеннической схемы с инвестициями. Неизвестные убедили ее оформить кредиты и перевести деньги, обещая выгодные вложения.

Позже она вновь стала жертвой мошенников. Звонивший, представившись Евгением Александровичем, сообщил, что может помочь вернуть деньги, переведенные ей ранее. Для этого он предложил женщине зарегистрироваться в мобильном приложении. Впоследствии она общалась с другим мужчиной, который представился Александром — специалистом по возврату средств. Следуя его указаниям, женщина оформила новый кредит на 600 тыс. рублей и перевела всю сумму мошенникам.

Полиция начала проверку по обоим случаям.

Анар Зейналов