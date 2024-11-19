Прокуратура хочет изъять квартиру в Сочи у пермского министра Зарубина

В Пермском крае суд рассматривает иск прокуратуры к министру закупок региона Алексею Зарубину. Надзорный орган просит прекратить право собственности и изъять в доход государства два объекта недвижимости, принадлежащие министру: квартиру в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи и земельный участок в Пермском крае, на берегу Сылвы в деревне Заборье, сообщает издание Properm.ru из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению прокуратуры, сделки по приобретению недвижимости являются фиктивными. Ведомство, в частности, оспаривает названную министром цену квартиры в Сочи в 2,2 млн руб. Квартира оформлена на Татьяну Зарубину, которую издание называет матерью министра. Ранее при проведении антикоррупционной проверки было выявлено незадекларированное имущество на 27 млн руб., оформленное на третьих лиц. Прокуратура отмечает, что при проверке не смогла получить доказательств законного происхождения двух траншей доходов, за счет которых приобретено фигурирующее в иске имущество.

Адвокат госпожи Зарубиной заявил, что в «Альпийском квартале» в Сочи несколько квартир приобретены на тех же условиях — по невысокой цене. Защита подала ходатайство о запросе в Росреестре информации о сделках по подобным квартирам в Сочи.

Сам министр, как пишет издание, с позицией прокуратуры не согласен. По словам господина Зарубина, у него имелась возможность приобрести квартиру за 2,2 млн руб.

Вячеслав Рыжков